Главный тренер сборной Украины во время финала был на стадионе

В сети появилось видео, как главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на гол "Челси" в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Шевченко наблюдал за игрой с трибун "Драгау" в Порту и располагался на один ряд ниже, чем владелец "Челси", российский миллиардер Роман Абрамович.

Сразу после гола Кая Хаверца Шевченко повернулся к Абрамовичу и с улыбкой "дал пять" владельцу "Челси".

Гол Хаверца в итоге оказался победным в матче, и "Челси" стал победителем Лиги чемпионов.

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Напомним, Шевченко выступал за "Челси" во время своей футбольной карьеры. Тренер сборной Украины перед финалом ЛЧ признавался, что будет болеть за "синих".

Манчестер Сити - Челси: итоги финала

В финале ЛЧ 2020-2021 "Челси" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

"Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Для "синих" это был третий финал. Тренер "Челси" Томас Тухель во второй раз подряд играл в финале и выиграл свой первый трофей.

Во второй раз "Челси" выиграл ЛЧ после смены тренера по ходу сезона.

"Манчестер Сити" играл в финале Лиги чемпионов впервые в истории.

В третий раз подряд Лигу чемпионов выиграла команда под руководством немецкого тренера (Тухель победил после Юргена Клоппа и Ханса-Дитера Флика)

Александр Зинченко стал третьим украинцем, сыгравшим в финале Лиги чемпионов, после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука.

Кай Хаверц забил свой первый гол в Лиге чемпионов в карьере.

Хаверц признан лучшим игроком финала по версии WhoScored (оценка - 8,3). У "Сити" самую высокую оценку получил Зинченко (7,0). УЕФА назвал лучшим игроком финала Н'Голо Канте.

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Автор: Антон Дударь