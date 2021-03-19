22-летний игрок и его возлюбленная расписались в посольстве Украины на территории Испании.

Звездный вратарь, ставший первым украинцем в мадридском "Реале", вступил в официальный брак. Голкипер сборной Украины Андрей Лунин женился на Анастасии Томазовой.

Новосозданная семья узаконила свой брак в посольстве Украины, расположенном в Мадриде. Примечательно, что на церемонию молодожены пришли в спортивных костюмах.

Об этом стало известно из Instagram футболиста.

Заметим, что Андрей сделал предложение руки и сердца Анастасии еще зимой 2019 года. А знакомство их началось в социальных сетях.

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Андрей Лунин: карьера в "Реале"

Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, однако выступал в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В начале сентября 2020 года "Реал" официально сообщил, что Лунин начнет новый сезон в составе "сливочных".

22-летний украинец стал резервистом Тибо Куртуа, но первый и пока единственный шанс получил 21 января. Дебют получился неудачным - "Реал" с украинцем опозорился в Кубке Испании.

До этого Лунин играл за "Реал" только на International Champions Cup-2018, а также в контрольной игре перед сезоном 2020-2021.

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Автор: Будрин Артем