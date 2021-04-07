Бывший нападающий "Шахтера" Луис Адриано, который сейчас выступает за бразильский "Палмейрас", попал в неприятную историю.
Форвард сдал положительный тест на коронавирус, однако нарушил самоизоляцию, выехал из дома на своем авто и попал в ДТП с участием велосипедиста.
Uol.com.br сообщает, что вины футболиста в ДТП не было, это был несчастный случай, а пострадавший не получил тяжелых повреждений. Луис Адриано оказал ему помощь.
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"Это было непреднамеренно, это не следствие чьей-то ошибки. Парень, слава Богу, в порядке", - сказал товарищ потерпевшего.
По словам самого Адриано, велосипедист сам въехал в его авто.
"1 апреля я сдал положительный тест. Я заражался вирусом раньше, у меня нет никаких симптомов, у меня даже есть антитела, но правила, установленные клубом, ясны. Мне предписали находиться на изоляции у себя дома, но вчера я поехал в торговый центр, чтобы забрать свою мать, которая не умеет водить. Я не выходил из машины и был в маске", - объяснил в Instagram свой поступок Адриано.
"В итоге все закончилось тем, что я попал в ДТП: в мою машину на выезде с парковки въехал велосипедист. Я все время оставался в маске и держал дистанцию, но я не мог не оказать помощь пострадавшему человеку. В итоге все хорошо", - рассказал футболист.
Он также признал, что "допустил ошибку": "Мне не стоило выходить из дома".
Также известно, что "Палмейрас" оштрафует футболиста, а средства будут направлены на благотворительность.
E o Luiz Adriano que acidentalmente atropelou um pedestre hoje, graças a Deus não foi nada grave 🙏🏻 pic.twitter.com/4MDDk27408— denoca (@magodeeh) April 6, 2021
Напомним, Луис Адриано выступал за "Шахтер" с 2007 по 2015 годы и является лучшим бомбардиром в истории клуба (128 голов).
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