Лига наций УЕФА: состоялась жеребьевка финального турнира

Четыре топ-сборные определят победителя Лиги наций в октябре 2021 года.

3 декабря в Ньоне состоялась жеребьевка финальной стадии Лиги наций 2020-2021. За трофей будут бороться четыре сборные, которые стали победителями своих групп в Лиге А. Читайте такжеЕвро-2020: стал известен окончательный состав всех групп Результаты жеребьевки полуфиналов Италия - Испания Бельгия - Франция Первая пара сыграет 6 октября, вторая - 7 октября. Финал запланирован на 10 октября. Принимать финальную стадию будут итальянские Турин и Милан. Лига наций 2020-2021: что нужно знать В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 стартовали 55 сборных, которые были разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D). Матчи группового этапа проходили с 3 сентября по 18 ноября текущего года.

Лига наций: кто повысился и понизился в классе по итогам группового этапа.

Сборная Украины решением УЕФА получила техническое поражение за матч 6-го тура против Швейцарии, из-за чего покинула Лигу А.

Победителю прошлого розыгрыша турнира - сборной Португалии - в этот раз не удалось пробиться в финальную стадию. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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