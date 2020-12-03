Жеребьевка Лиги наций / фото twitter.com/euro2020
3 декабря в Ньоне состоялась жеребьевка финальной стадии Лиги наций 2020-2021.
За трофей будут бороться четыре сборные, которые стали победителями своих групп в Лиге А.
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Результаты жеребьевки полуфиналов
Италия - Испания
Бельгия - Франция
Первая пара сыграет 6 октября, вторая - 7 октября. Финал запланирован на 10 октября. Принимать финальную стадию будут итальянские Турин и Милан.
Лига наций 2020-2021: что нужно знать
- В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 стартовали 55 сборных, которые были разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D). Матчи группового этапа проходили с 3 сентября по 18 ноября текущего года.
- Лига наций: кто повысился и понизился в классе по итогам группового этапа.
- Сборная Украины решением УЕФА получила техническое поражение за матч 6-го тура против Швейцарии, из-за чего покинула Лигу А.
- Победителю прошлого розыгрыша турнира - сборной Португалии - в этот раз не удалось пробиться в финальную стадию.
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