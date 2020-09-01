"Десна" и "Колос" получили потенциальных соперников по итогам жеребьевки.

1 сентября в Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. На этом этапе Украину точно представит черниговская "Десна", а также туда может пробиться "Колос" из Ковалевки.

Соперником "Десны" на этой стадии станет победитель пары "Кукеси" (Албания) - "Вольфсбург" (Германия). Черниговский клуб сыграет на выезде.

"Колос", если сумеет пройти греческий "Арис" и пробиться в третий этап квалификации, сыграет с хорватской "Риекой". Для украинского клуба матч будет выездным.

"Кукеси" / "Вольфсбург" - "Десна"

"Риека" - "Арис" / "Колос"

На этой стадии победитель будет определяться по итогам одного матча.

Отметим, что и "Десна", и "Колос" при жеребьевке были в числе несеяных команд.

"Риека" - бронзовый призер чемпионата Хорватии. "Кукеси" - серебряный призер чемпионата Албании. "Вольфсбург" в прошлом сезоне занял седьмое место в Бундеслиги. "Волки" в прошлом розыгрыше Лиги Европы встречались сперва с "Александрией" (3:1, 1:0), а затем с "Шахтером" (1:2, 0:3).

Украинские клубы в еврокубках 2020-2021

"Колос" и "Десна" дебютируют в еврокубках. "Колос" свой матч второго раунда квалификации проведет 17 сентября. "Десна" 24 сентября стартует с третьего раунда квалификации ЛЕ.

Первым соперником "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов будет нидерландский АЗ. Также киевляне узнали потенциальных соперников по раунду плей-офф.

В Лиге чемпионов Украину, помимо "Динамо", представит "Шахтер". "Горняки" стартуют сразу с группового этапа, который начнется 20 октября.

На групповом этапе Лиги Европы выступит "Заря". Первый матч луганский клуб проведет 22 октября.

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Автор: Антон Дударь