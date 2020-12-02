Интер и Боруссия М забили на двоих пять голов.

1 декабря прошли матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов - в этот день играли команды из групп A, B, C и D.

"Шахтер" победил "Реал" на своем поле, сохранив хорошие шансы на выход в плей-офф ЛЧ. А их соперники по группе "Интер" и "Боруссия" М сыграли самый результативный за игровой день в ЛЧ матч с пятью забитыми голами.

Результаты матчей

Группа A

"Локомотив" - "Зальцбург" 1:3

Голы: Миранчук, 78 - Бериша, 28, 41, Адейми, 81

"Атлетико" - "Бавария" 1:1

Голы: Феликс, 26 - Мюллер, 86

Положение команд: "Бавария" - 13 очков, "Атлетико" - 6, "Зальцбург" - 4, "Локомотив" - 3

Группа B

"Боруссия" М - "Интер" 2:3

Голы: Плеа, 45+1, 75 - Дармиан, 17, Лукаку, 64, 73

"Шахтер" - "Реал" 2:0

Голы: Дентиньо, 56, Соломон 82

Положение команд: "Боруссия" М - 8 очков, "Шахтер" - 7, "Реал" - 7, "Интер" - 5

Группа C

"Порту" - "Манчестер Сити" 0:0

"Марсель" - "Олимпиакос" 2:1

Голы: Пайе, 55 (с пенальти), 75 (с пенальти) - Камара, 33

Положение команд: "Манчестер Сити" - 13 очков, "Порту" - 10, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 3

Группа D

"Ливерпуль" - "Аякс" 1:0

Гол: Джонс, 58

"Аталанта" - "Мидтьюлланд" 1:1

Голы: Ромеро, 79 - Шольц, 13

Положение команд: "Ливерпуль" - 12 очков, "Аталанта" - 8, "Аякс" - 7, "Мидтьюлланд" - 1

Лига чемпионов 2020-2021: главное

Групповой этап ЛЧ 2020-2021 проходит в формате игр дома и на выезде, а завершится 9 декабря.

График матчей группового раунда: 5 тур - 1/2 декабря, 6 тур - 8/9 декабря.

"Динамо" в 5-м туре 2 декабря сыграет против "Ювентуса" на выезде.

Два украинских клуба выступают на этом этапе турнира одновременно впервые с сезона 2016-2017.

Плей-офф ЛЧ пройдет с 16 февраля по 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

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Автор: Олег Давыгора