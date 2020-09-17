УЕФА объявил имена претендентов на призы лучшим игрокам Лиги чемпионов 2019-2020.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Претендентов отбирало жюри, в которое вошли тренеры 32 клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА.
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Отметим, что в число претендентов на лучшего нападающего сезона не были включены Криштиану Роналду и Лионель Месси.
В то же время в список включены сразу девять игроков "Баварии".
Список номинантов
вратари: Кейлор Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико")
защитники: Давид Алаба ("Бавария"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Йозуа Киммих ("Бавария")
полузащитники: Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Томас Мюллер ("Бавария"), Тьяго Алькантара ("Бавария")
нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Неймар (ПСЖ)
Имена победителей будут названы 1 октября в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Также УЕФА назвал претендентов на награду лучшему игроку сезона в Лиге Европы. На приз номинированы Эвер Банега ("Севилья"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") и Ромелу Лукаку ("Интер"). Игрока сезона в ЛЕ объявят 2 октября.
Лига чемпионов 2019-2020: итоги
- Победителем Лиги чемпионов 2019-2020 стала "Бавария", которая в финале минимально обыграла ПСЖ (1:0).
- В символическую сборную сезона в Лиге чемпионов вошли 23 футболиста: с Лео Месси, но без Криштиану Роналду.
- Лучшим бомбардиром ЛЧ стал Роберт Левандовски, которому не хватило всего двух голов до рекорда.
- Болельщики уже выбрали лучший гол сезона 2019-2020.
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