В Лиге чемпионов определят лучшего вратаря, защитника, полузащитника и форварда.

УЕФА объявил имена претендентов на призы лучшим игрокам Лиги чемпионов 2019-2020.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Претендентов отбирало жюри, в которое вошли тренеры 32 клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА.

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Отметим, что в число претендентов на лучшего нападающего сезона не были включены Криштиану Роналду и Лионель Месси.

В то же время в список включены сразу девять игроков "Баварии".

Список номинантов

вратари: Кейлор Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико")

защитники: Давид Алаба ("Бавария"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Йозуа Киммих ("Бавария")

полузащитники: Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Томас Мюллер ("Бавария"), Тьяго Алькантара ("Бавария")

нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Неймар (ПСЖ)

Имена победителей будут названы 1 октября в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Также УЕФА назвал претендентов на награду лучшему игроку сезона в Лиге Европы. На приз номинированы Эвер Банега ("Севилья"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") и Ромелу Лукаку ("Интер"). Игрока сезона в ЛЕ объявят 2 октября.

Лига чемпионов 2019-2020: итоги

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Автор: Антон Дударь