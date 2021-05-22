Роберт Левандовски в драматическом стиле превзошел достижения выдающегося немца.

Знаменитый польский нападающий Роберт Левандовски побил рекорд 75-летнего Герда Мюллера. Случилось это в заключительном матче сезона Бундеслиги.

Левандовски забил 41-й гол в сезоне Бундеслиги. Предыдущим показателем было количество в 40 голов. Именно такую планку задал известный в прошлом нападающий "Баварии" Герд Мюллер.

"Бавария" в 34-м туре принимала дома "Аугсбург", который уже решил вопрос сохранения прописки в элите. Чемпионы Германии разбили гостей со счетом 5:2. Все ждали гола от Левандовски, однако удачная игра вратаря соперника держала до конца напряжение и рекорд был под риском.И вот на последней минуте поединка поляк таки попал в ворота и стал героем вечера: ему удалось побить "вечный рекорд", который держался еще с сезона 1971/1972.

THERE IT IS!!!



LEWANDOWSKI'S RECORD-BREAKING GOAL 🔥



AMAZING! pic.twitter.com/HOdzJ4A2eH — ESPN FC (@ESPNFC) May 22, 2021

Роберт Левандовски: лучший футболист 2020 года

Левандовски был признан лучшим игроком 2020 года по версии ФИФА.

Вместе с "Баварией" в 2020 году польский нападающий выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.

В сезоне 2019-2020 Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов), лучшим бомбардиром чемпионата Германии (34 гола) и лучшим бомбардиром Кубка Германии (6 голов). Он стал первым футболистом, который выиграл три турнира за сезон и в каждом из них стал лучшим бомбардиром.

Левандовски также считался главным претендентом на" Золотой мяч", однако в прошлом году вручение награды отменили.

Левандовски был признан лучшим футболистом сезона 2019-2020 по версии УЕФА.

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Автор: Артем Будрин