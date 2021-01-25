Польский снайпер Роберт Левандовски достиг красивой отметки.

Левандовски забил 500-й гол в карьере в матче чемпионата Германии против "Шальке".

Об этом сообщает официальный сайт "Баварии".

Более того, поляк поставил очередной рекорд Бундеслиги: никто до него не смог забить в восьми гостевых поединках подряд.

Гол Левандовски помог "Баварии" разгромить "Шальке" со счетом 4:0. Кроме Роберта за мюнхенцев дублем отметился Томас Мюллер и еще один мяч забил будущий соперник сборной Украины на чемпионате Европы - австриец Давид Алаба.

Всего в карьере 32-летний форвард сыграл 730 матчей, включая матчи за сборную Польши. Кроме "Баварии", Левандовски выступал за дортмундскую "Боруссию", польские "Лех" и "Знич". В составе национальной команды нападающий сыграл 116 матчей, забил 63 гола.

Читайте такжеЛучший вратарь мира повторил уникальный рекорд Бундеслиги

Роберт Левандовски: лучший футболист 2020 года

Левандовски был признан лучшим игроком 2020 года по версии ФИФА

Вместе с "Баварией" в 2020 году польский нападающий выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.

В сезоне 2019-2020 Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов), лучшим бомбардиром чемпионата Германии (34 гола) и лучшим бомбардиром Кубка Германии (6 голов). Он стал первым футболистом, который выиграл три турнира за сезон и в каждом из них стал лучшим бомбардиром.

Левандовски также считался главным претендентом на "Золотой мяч", однако в прошлом году вручение награды отменили.

Также Левандовски был признан лучшим футболистом сезона 2019-2020 по версии УЕФА.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем