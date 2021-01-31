В "Барселоне" также остались недовольны разглашением конфиденциальной информации.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси планирует подать иск в суд на испанскую газету El Mundo.

Об этом в Twitter сообщает каталонское радио RAC1.

Отмечается, что юрист звездного аргентинца уже взялся за это дело и готовит подачу иска. Также перед юристом поставлена задача оценить возможность привлечения к ответственности сотрудников клуба, у которых был или есть доступ к контракту Месси.

"Барселона" на своем официальном сайте также заявила, что будет обращаться в суд.

"Клуб сожалеет, поскольку это частный документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами. "Барселона" категорически отрицает какую-либо причастность к публикации этого документа и примет соответствующие судебные меры против газеты El Mundo за любой ущерб, который может быть причинен в результате этой публикации", - заявили в клубе.

Читайте такжеМесси назвал двух лучших тренеров в своей карьере

"Барселона" выражает безусловную поддержку Месси, особенно перед лицом любых попыток дискредитировать его имидж и разрушить его отношения с клубом", - добавили в каталонском клубе.

Напомним, в распоряжении El Mundo оказалась копия контракта Месси. Из полученных данных стало известно, что это самый крупный контракт в истории спорта. Аргентинец уже заработал по нему более 500 миллионов евро.

Лионель Месси: возможный уход из "Барселоны"

25 августа прошлого года Месси проинформировал "Барселону" о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. Однако руководство "Барселоны" не отпустило игрока, а Месси не стал идти в суд против родного клуба.

Главным претендентом на Месси на тот момент называли "Манчестер Сити". Отец и агент аргентинца Хорхе Месси даже летал в Манчестер на переговоры.

Позже экс-президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу заявил, что не мог позволить Месси уйти.

Следующим летом у Месси закончится контракт с "Барселоной" и он может покинуть клуб в статусе свободного агента. Уже сейчас аргентинец может вести переговоры с другими клубами.

Сам Месси недавно заявил, что не будет принимать решение об уходе из клуба до лета.

Интерес к подписанию звездного форварда подтвердил ПСЖ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь