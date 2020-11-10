Лионель Месси / фото REUTERS
В сети набрало популярность видео с участием звездного нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и болельщика команды.
Месси находился в своем автомобиле и ждал возможности проехать, когда его встретили фанаты. Один из них оригинально признался аргентинцу в любви.
"Я очень сильно люблю тебя. Я люблю тебя больше, чем своего отца", - сказал болельщик.
Такие слова вызвали у Месси улыбку.
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