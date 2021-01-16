"Лацио" без проблем переиграл "Рому" в 18-м туре Серии А.

В рамках 18-го тура чемпионата Италии состоялось римское дерби. Матч "Лацио" - "Рома" завершился уверенной победой хозяев поля.

Команда экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки дважды пропустила еще до перерыва - причем первый мяч был забит после грубой ошибки защитника "Ромы". После перерыва "Лацио" довел счет до разгромного.

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"Ошибки поставили крест на наших амбициях. Мы знали, что в матчах против "Лацио" трудно вернуться в игру, когда ты пропускаешь быстрый мяч. После двух мячей в наши ворота, мы позволили "Лацио" почувствовать себя в безопасности, и не нашли способов для атаки и преодоления обороны соперника", - сказал Фонсека после игры, передает официальный сайт "Ромы".

"Лацио" - "Рома" - 3:0

Голы: Иммобиле, 15, Луис Альберто, 23, 67

"Лацио": Рейна, Луис Фелипе (Патрик, 69), Ачерби, Раду (Худт, 82), Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 65), Лиус Альберто, Марушич, Кайседо (Акпа-Акпро, 65), Иммобиле (Мурики, 83)

"Рома": Лопес, Манчини (Майораль, 70), Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Вильяр, Верету (Педро, 46), Спинаццола (Б. Перес, 71), Мхитарян, Пеллегрини, Джеко

Обзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Серия А: положение команд

После 18 матчей "Рома" набрала 34 очка и занимает третье место в таблице Серии А. Однако римляне могут выпасть из топ-четверки, так как сразу три команды, идущие за ними ("Ювентус", "Аталанта" и "Наполи") имеют по два матча в запасе.

У "Лацио" - 31 очко в 18 матчах и седьмая позиция в турнирной таблице.

На вершине таблицы - "Милан" (40 очков в 17 матчах) и "Интер" (37).

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Автор: Антон Дударь