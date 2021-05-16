А вот "Барселона" окончательно выбыла из чемпионской гонки.

В рамках 37-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома с минимальным счетом 2:1 уступила "Сельте".

Каталонцы первыми повели в счете усилиями Лео Месси, но дублем ответил нападающий гостей Санти Мина. К тому же "Барселона" завершала матч в меньшинстве из-за удаления Клемана Лангле.

В параллельном матче "Реал" обыграл со счетом 1:0 "Атлетик" из Бильбао. Подопечные Зинедина Зидана вырвали победу благодаря голу своего защитника Начо Эрнандеса, который на 68-й минуте забил в ворота Унаи Симона.

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Больше всего рисковал мадридский "Атлетико". Столичный клуб удержал лидерство в таблице, хоть и максимально нервно. Команда Диего Симеоне в целом доминировала над "Осасуной", однако умудрилась на 76-й минуте пропустить гол первым же ударом в створ. И все же "матрасники" собрали волю в кулак и совершили камбэк. На 82-й минуте Ренан Лоди сравнял счет, а на 88-й легенда "Барселоны" Луис Суарес, который лишь в этом сезоне присоединился к "Атлетико", забил победный мяч и установил на табло счет 2:1.

Таким образом, в последнем туре "Реал" должен побеждать "Вильярреал" и надеяться, что "Атлетико" потеряет очки в матче против "Вальядолида". Именно при таком сценарии трофей выиграет команда Зидана. Все в руках самого "Атлетико".

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"Атлетико" имеет 83 зачетных пункта и опережает "Реал" на 2 балла.

У "Барселоны" - 76 очков после 36 матчей и третья позиция в таблице.

"Севилья" имеет 74 очка и четвертую строчку.

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Автор: Артем Будрин