Утверждено место проведения финала следующего розыгрыша Кубка Украины

Решающий поединок будет принимать Тернополь.

Финальный матч Кубка Украины сезона-2020/21 пройдет на городском стадионе в Тернополе.

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Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В этом городе должен был пройти финал текущего розыгрыша турнира 8 июля, но его перенесли во Львов из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе.

Таким образом, Тернополь сможет принять решающий матч Кубка Украины, но в следующем году, когда этому не будет мешать пандемия COVID-19.

Напомним, в полуфиналах Кубка Украины-2019/20 сыграют "Минай" - "Динамо" и "Ворскла" - "Мариуполь".

Как сообщал УНИАН, футбольный сезон в Украине возобновится 30 мая.

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