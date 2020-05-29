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Утверждено место проведения финала следующего розыгрыша Кубка Украины

16:25, 29 мая 2020
Футбол
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Тернополь должен был принимать финал Кубка Украины в этом году / фото УАФ

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Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В этом городе должен был пройти финал текущего розыгрыша турнира 8 июля, но его перенесли во Львов из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе.

Таким образом, Тернополь сможет принять решающий матч Кубка Украины, но в следующем году, когда этому не будет мешать пандемия COVID-19.

Напомним, в полуфиналах Кубка Украины-2019/20 сыграют "Минай" - "Динамо" и "Ворскла" - "Мариуполь".

Как сообщал УНИАН, футбольный сезон в Украине возобновится 30 мая.

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