Минздрав разрешил возобновить футбольный сезон в Украине с 30 мая

Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение матчей УПЛ и Кубка Украины с 30 мая.

Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение матчей Украинской Премьер-лиги и Кубка Украины, начиная с 30 мая.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Теперь исполком УАФ должен поддержать решение о возобновлении сезона, а также утвердить календарь соревнований.

Таким образом, МОЗ разрешил увеличить количество людей, которым можно будет находиться на стадионе во время матча, до двухсот. Игры будут проходить без зрителей.

Ранее сообщалось, что старт УПЛ может быть перенесен на 6 июня из-за процесса согласования с МОЗ увеличения квоты людей на стадионе.

УНИАН также сообщал о том, что стала известна новая дата финала Кубка Украины по футболу.

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