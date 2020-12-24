Состоялись все поединки раунды 1/4 финала Кубка английской лиги.

В Англии сыграли все матчи четвертьфиналов финала Кубка английской лиги и состоялась жеребьевка полуфинальной стадии турнира.

В одном из матчей "Тоттенхэм" на выезде победил "Сток Сити" со счетом 1:3, а МЮ в гостях дожал "Эвертон" (0:2).

Полуфинанал Кубка английской лиги: результаты жеребьевки

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити"

"Тоттенхэм" - "Брентфорд"

В одном из полуфиналов "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко сыграет очередное дерби с "Манчестер Юнайтед", а в другой паре полуфиналистов "Тоттенхэм" встретится с чемпионшиповским "Брентфордом". Поединки пройдут пятого и шестого января.

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Кубок английской лиги

В этом сезоне стадия 1/2 финала турнира состоит из одного матча.

Финал пройдет 25 апреля: он был перенесен с февраля.

Действующий победитель турнира - "Манчестер Сити".

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Автор: Олег Давыгора