Новозеландский "Окленд" не сыграет на Клубном чемпионате мира.

Самый титулованный клуб Лиги чемпионов ОФК "Окленд Сити" не сможет принять участие в Клубном чемпионате мира в 2021 году.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

"Окленд" не сможет сыграть на турнире в связи с карантинными ограничениями, установленными властями Новой Зеландии из-за пандемии коронавируса. Запрет на участие спортсменов в соревнованиях за пределами страны не позволит команде отправиться на турнир.

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Компромисса в этом вопросе достичь не удалось, так как ФИФА не может влиять на решения государственных властей.

ФИФА уже заявила, что не будет вносить изменения в формат турнира.

"Окленд" должен был стартовать с 1/8 финала и сыграть с "Аль-Духаилем". Но теперь катарский клуб автоматически пробился в четвертьфинал.

Клубный чемпионат мира-2020: что нужно знать

Клубный чемпионат мира пройдет с 1 по 11 февраля в Катаре. Изначально он должен был состояться в декабре, однако был перенесен.

В турнире примут участие немецкая "Бавария", победитель Кубка Либертадорес (30 января в финале сыграют бразильские "Палмейрас" и "Сантос"), мексиканский "Тигрес", "Ульсан Хенде" (Южная Корея), "Аль-Ахли" (Египет) и "Аль-Духаиль" (Катар).

"Бавария" и победитель Кубка Либертадорес будут ждать своих соперников в полуфинале. Остальные четыре команды стартуют с четвертьфинала. Жеребьевка состоится 19 января.

Чемпионат мира среди клубов будет проводиться в 17-й раз. Он в последний раз будет проведен в привычном формате - далее турнир планируется расширить до 24 команд.

Из-за переноса турнира "Бавария" не смогла повторить рекорд "Барселоны" и выиграть шесть трофеев за один календарный год.

В прошлом году победителем КЧМ стал "Ливерпуль".

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Автор: Антон Дударь