Футболист Байера побил рекорд Бундеслиги, продержавшийся 50 лет

Кай Хаверц стал лучшим молодым бомбардиром чемпионата Германии.

Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц установил новый рекорд немецкой Бундеслиги после того, как отличился голом в матче 29-го тура против "Фрайбурга" (1:0).

Хаверц стал лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги среди футболистов до 21 года, сообщает официальный Twitter "Байера".

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20-летний полузащитник, который дебютировал в Бундеслиге в 17 лет, уже успел забить в чемпионате 35 голов.

Предыдущий рекорд держался с 1970 года. Его автором был знаменитый нападающий Клаус Фишер, который до достижения 21-летнего возраста, сумел забить 34 гола.

Своей успешной игрой Хаверц уже привлек внимание к себе со стороны ряда топ-клубов: "Баварии", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и других.

Как сообщал УНИАН, Хаверц вошел в топ-10 лучших молодых футболистов планеты.

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