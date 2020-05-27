У львовских Карпат появился новый владелец - СМИ

Ранее клуб принадлежал Петру Дыминскому.

Новым владельцем львовских "Карпат" стал футбольный агент Олег Смалийчук.

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Об этом сообщает Football.ua.

Агент выкупил "Карпаты" у бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады Петра Дыминского.

Изначально информацию о сделке обнародовал журналист Роман Бебех, а позже Football.ua получил подтверждение от самого Смалийчука.

Дыминский владел "Карпатами" с 2001 года. В настоящий момент львовская команда под руководством Романа Санжара замыкает турнирную таблицу УПЛ, отставая от предпоследнего места на пять очков.

Смалийчук ранее работал во львовском клубе на должности вице-президента. Также недавно "Карпаты" выдвигали его официальным кандидатом на пост президента Украинской Премьер-лиги.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Карпаты" вошли в топ-5 клубов Европы по количеству тренеров за пять лет.

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