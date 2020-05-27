У львовских Карпат появился новый владелец - СМИ
Новым владельцем львовских "Карпат" стал футбольный агент Олег Смалийчук.
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Об этом сообщает Football.ua.
Агент выкупил "Карпаты" у бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады Петра Дыминского.
Изначально информацию о сделке обнародовал журналист Роман Бебех, а позже Football.ua получил подтверждение от самого Смалийчука.
Дыминский владел "Карпатами" с 2001 года. В настоящий момент львовская команда под руководством Романа Санжара замыкает турнирную таблицу УПЛ, отставая от предпоследнего места на пять очков.
Смалийчук ранее работал во львовском клубе на должности вице-президента. Также недавно "Карпаты" выдвигали его официальным кандидатом на пост президента Украинской Премьер-лиги.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Карпаты" вошли в топ-5 клубов Европы по количеству тренеров за пять лет.
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