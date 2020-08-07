Полтавская Ворскла усилилась хорватским легионером (видео)

"Ворскла" объявила о подписании легионера.

Первым летним новичком полтавской "Ворсклы" стал хорватский полузащитник Иван Пешич.

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Об этом сообщается на официальном сайте полтавского клуба.

Пешич присоединился к "Ворскле" в статусе свободного агента. Соглашение рассчитано на два года.

Футболист будет играть за "Ворсклу" под № 9.

28-летний Пешич является воспитанником "Хайдука", а его предыдущим клубом был казахстанский "Кайсар".

Напомним, в прошлом сезоне "Ворскла" заняла девятое место в УПЛ, а также дошла до финала Кубка Украины, где уступила "Динамо".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что луганская "Заря" подписала футболиста из чемпионата Израиля.

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