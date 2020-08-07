Полтавская Ворскла усилилась хорватским легионером (видео)
18:06, 07 августа 2020Футбол
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"Ворскла" объявила о подписании легионера.
Иван Пешич - новичок Ворсклы / фото ФК Ворскла
Первым летним новичком полтавской "Ворсклы" стал хорватский полузащитник Иван Пешич.
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Об этом сообщается на официальном сайте полтавского клуба.
Пешич присоединился к "Ворскле" в статусе свободного агента. Соглашение рассчитано на два года.
Футболист будет играть за "Ворсклу" под № 9.
28-летний Пешич является воспитанником "Хайдука", а его предыдущим клубом был казахстанский "Кайсар".
Напомним, в прошлом сезоне "Ворскла" заняла девятое место в УПЛ, а также дошла до финала Кубка Украины, где уступила "Динамо".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что луганская "Заря" подписала футболиста из чемпионата Израиля.
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