В этом году вручение награды состоится в декабре.

Церемония "ФИФА The Best", в рамках которой будет названо имя лучшего футболиста 2020 года, состоится 17 декабря.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Из-за пандемии коронавируса церемония пройдет в онлайн-формате.

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Кроме лучшего футболиста года, награды также получат лучший тренер, лучший вратарь, автор лучшего гола, будет вручен приз фейр-плей и названа символическая команда года. Аналогичные награды будут вручены в женском футболе.

Голосование за претендентов продлится с 25 ноября по 9 декабря.

ФИФА The Best: что нужно знать

Награда "ФИФА The Best" вручается с 2016 года. Она является продолжением премии "Золотой мяч ФИФА", но без участия журнала "France Football", который вручает свою премию.

Дважды ее обладателем становился Криштиану Роналду, по разу - Лука Модрич и Лионель Месси.

В прошлом году награду выиграл Лионель Месси, который опередил Вирджила ван Дейка и Криштиану Роналду.

Фаворитом на награду в этом году является польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, который ранее выиграл приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА.

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Автор: Антон Дударь