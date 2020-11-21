Приз лучшему футболисту года ФИФА / фото FIFA.com
Церемония "ФИФА The Best", в рамках которой будет названо имя лучшего футболиста 2020 года, состоится 17 декабря.
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Из-за пандемии коронавируса церемония пройдет в онлайн-формате.
Читайте такжеВпервые в истории: вручение Золотого мяча-2020 не состоится
Кроме лучшего футболиста года, награды также получат лучший тренер, лучший вратарь, автор лучшего гола, будет вручен приз фейр-плей и названа символическая команда года. Аналогичные награды будут вручены в женском футболе.
Голосование за претендентов продлится с 25 ноября по 9 декабря.
ФИФА The Best: что нужно знать
- Награда "ФИФА The Best" вручается с 2016 года. Она является продолжением премии "Золотой мяч ФИФА", но без участия журнала "France Football", который вручает свою премию.
- Дважды ее обладателем становился Криштиану Роналду, по разу - Лука Модрич и Лионель Месси.
- В прошлом году награду выиграл Лионель Месси, который опередил Вирджила ван Дейка и Криштиану Роналду.
- Фаворитом на награду в этом году является польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, который ранее выиграл приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram