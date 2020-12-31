Киевское "Динамо" вспомнило главные мгновения года.

Киевское "Динамо" опубликовало ролик, в котором подвело итоги 2020 года, вспомнив все главные моменты, связанные с командой.

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Видео опубликовано на YouTube-канале "Динамо".

Все самое главное в "Динамо" вместили в 120 секунд.

"Начавшись с привычной подготовки на сборах, 2020-й продолжился карантином, двумя трофеями, сменой главного тренера и долгожданным участием в групповом раунде Лиги чемпионов!", - отметили в клубе.

Также в "Динамо" выбрали лучшие голы, забитые командой в 2020 году.

"Динамо" Киев: последние новости

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Автор: Антон Дударь