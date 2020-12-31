Футболисты Динамо / фото Динамо Киев
Киевское "Динамо" опубликовало ролик, в котором подвело итоги 2020 года, вспомнив все главные моменты, связанные с командой.
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Видео опубликовано на YouTube-канале "Динамо".
Все самое главное в "Динамо" вместили в 120 секунд.
"Начавшись с привычной подготовки на сборах, 2020-й продолжился карантином, двумя трофеями, сменой главного тренера и долгожданным участием в групповом раунде Лиги чемпионов!", - отметили в клубе.
Также в "Динамо" выбрали лучшие голы, забитые командой в 2020 году.
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