Футзальный матч в Харькове закончился жестокой дракой (видео)

Команды не смогли доиграть поединок.

Матч футзального Кубка Харькова среди любителей завершился дракой его участников.

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Об этом сообщил паблик Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

В матче встречались команды Status и "ВиЯр".

При счете 1:1 между соперниками возникли разногласия, во время которых игрок команды "ВиЯр" Вячеслав Деменский в прыжке влетел в оппонента ногой. После этого завязалась масштабная драка, из-за которой арбитр был вынужден досрочно завершить поединок.

Деменский был дисквалифицирован организаторами турнира на неопределенный срок.

Кубок Харкова. “Status” vs “ВіЯр”. Емоції гравців, що не дозволили дограти матч кубку Харкова, серед команд 7-ї ліги. За відсутністю навколофутболу можемо подивитися, як розважаються гравці аматорських команд “Status” та “ВіЯр”. Опубликовано Troublemakers & Ultras Action Вторник, 18 августа 2020 г.

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Автор: Данил Слесь