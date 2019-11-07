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Во Львове подрались фанаты из Украины, Франции и Германии (видео)

10:45, 07 ноября 2019
Футбол
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От действий фанатов пострадали полицейские / фото: footboom.com

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

Столкновение порядка 100 человек из Украины, Франции и Германии состоялось в 23:15. Полиция задержала 4 украинцев возрастом 20-22 года. Во время разборок травмы получили двое полицейских, которые прибыли на место драки. Также участники повредили два полицейских автомобиля.

В настоящее время полиция устанавливает личности правонарушителей.

7 ноября в 22:00 на "Арене Львов" начнется матч группового этапа Лиги Европы между "Александрией" и французским "Сент-Этьеном".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге чемпионов.

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Теги: #фанаты#Львов#Лига Европы