Во Львове подрались фанаты из Украины, Франции и Германии (видео)
10:45, 07 ноября 2019Футбол
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Ситуация произошла на Галицкой площади.
От действий фанатов пострадали полицейские / фото: footboom.com
6 ноября на Галицкой площади во Львове произошла массовая драка футбольных фанатов.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.
Столкновение порядка 100 человек из Украины, Франции и Германии состоялось в 23:15. Полиция задержала 4 украинцев возрастом 20-22 года. Во время разборок травмы получили двое полицейских, которые прибыли на место драки. Также участники повредили два полицейских автомобиля.
В настоящее время полиция устанавливает личности правонарушителей.
7 ноября в 22:00 на "Арене Львов" начнется матч группового этапа Лиги Европы между "Александрией" и французским "Сент-Этьеном".
УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге чемпионов.
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