Во Львове подрались фанаты из Украины, Франции и Германии (видео)

Ситуация произошла на Галицкой площади.

6 ноября на Галицкой площади во Львове произошла массовая драка футбольных фанатов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

Столкновение порядка 100 человек из Украины, Франции и Германии состоялось в 23:15. Полиция задержала 4 украинцев возрастом 20-22 года. Во время разборок травмы получили двое полицейских, которые прибыли на место драки. Также участники повредили два полицейских автомобиля.

В настоящее время полиция устанавливает личности правонарушителей.

7 ноября в 22:00 на "Арене Львов" начнется матч группового этапа Лиги Европы между "Александрией" и французским "Сент-Этьеном".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге чемпионов.