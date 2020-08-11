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Известный российский футболист нокаутировал судью (фото, видео)

10:00, 11 августа 2020
Футбол
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Широков не контролировал эмоции / фото rfs.ru

Об этом сообщает Eurosport.

На первенстве Кубок Селебрити 39-летний экс-футболист играл за команду "Матч ТВ" - на одноименном канале он работает экспертом.

Во время одного из поединков Широкову не понравилось решение арбитра Никиты Данченкова. Экс-полузащитник нанес судье удар по лицу, после чего тот упал, а игрок начал добивать его ногами.

Данченкову сразу была оказана помощь - он получил травмы брови, глаза и шеи.

фото twitter.com/edim_sport

Роман Широков провел за сборную России 56 матчей и забил 13 голов. На клубном уровне он наиболее известен по выступлениям за "Зенит". Полузащитник завершил карьеру в 2016-м году.

Напомним, в июле "Зенит" выиграл Кубок России с украинцем Ярославом Ракицким в составе, но во время празднования произошла курьезная ситуация - трофей был разбит.

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