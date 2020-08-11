Известный российский футболист нокаутировал судью (фото, видео)

Роман Широков нанес арбитру серьезные травмы.

Бывший футболист сборной России Роман Широков совершил нападение на судью во время матча на любительском турнире.

Об этом сообщает Eurosport.

На первенстве Кубок Селебрити 39-летний экс-футболист играл за команду "Матч ТВ" - на одноименном канале он работает экспертом.

Во время одного из поединков Широкову не понравилось решение арбитра Никиты Данченкова. Экс-полузащитник нанес судье удар по лицу, после чего тот упал, а игрок начал добивать его ногами.

Данченкову сразу была оказана помощь - он получил травмы брови, глаза и шеи.

Судье снимают побои. Будут обращаться в полицию.

Ударил по лицу, пошёл добивать pic.twitter.com/AEZhjrtZgO — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

Роман Широков провел за сборную России 56 матчей и забил 13 голов. На клубном уровне он наиболее известен по выступлениям за "Зенит". Полузащитник завершил карьеру в 2016-м году.

Напомним, в июле "Зенит" выиграл Кубок России с украинцем Ярославом Ракицким в составе, но во время празднования произошла курьезная ситуация - трофей был разбит.

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