Львовские Карпаты лишили профессионального статуса - СМИ

Львовский клуб не сможет подать документы для участия в Первой лиге.

Львовские "Карпаты" после исключения из Украинской Премьер-лиги лишены профессионального статуса.

Об этом "UA-Футбол" сообщил источник в Украинской ассоциации футбола.

Таким образом, а также в связи с долгом в 5 миллионов долларов, "Карпаты" не смогут подать документы на аттестацию для участия в Первой лиге в следующем сезоне.

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Согласно регламенту, клуб может возобновить выступления только в любительской лиге, после чего проходить все ступени профессионального футбола.

Кроме того, если УАФ примет решение выдать "Карпатам" аттестат для участия в Первой лиге, это может стать серьезным прецедентом. В будущем любой клуб, который будет находиться в подвале таблицы УПЛ и понимать, что понизится в классе, сможет последовать примеру "Карпат" - отказаться от участия в последних турах, чтобы сэкономить деньги.

Отмечается, что "Карпаты" могут получить аттестат для участия в Первой лиге исключительно благодаря коллегиальному решению Исполкома УАФ.

Напомним, "Карпаты" дважды не явились на матчи УПЛ, после чего автоматически были исключены из соревнований.

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