Федерация футбола Армении пожизненно дисквалифицировала 20 украинцев

Наказание получили некоторые известные украинские футболисты и тренеры.

Федерация футбола Армении из-за договорных матчей приняла решение досрочно завершить текущий сезон в Первой лиге чемпионата и наказать многих игроков, тренеров и функционеров.

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Об этом сообщил официальный сайт организации.

Исполком дисквалифицировал 58 человек, из которых 45 получили пожизненный запрет на участие в любой футбольной деятельности.

Среди дисквалифицированных оказались 25 представителей украинского футбола. Из них 20 получили пожизненное отстранение.

Пожизненный запрет получили воспитанники и бывшие игроки известных украинских клубов - Олег Гуменюк ("Черноморец", "Таврия", "Волынь"), Игорь Быковский ("Шахтер", "Мариуполь"), Сергей Дячук ("Днепр"), Илья Глушицкий ("Шахтер"), Тимофей Шеремета ("Металлург", Запорожье) и другие.

Среди тренеров оказался известный украинский специалист Сергей Литовченко, который выводил "Арсенал-Киев" в Украинскую Премьер-лигу.

Как сообщал УНИАН, ранее бывший вратарь рассказал о договорном матче в украинском футболе.

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