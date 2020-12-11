Церемония награждения The Best-2020 состоится 17 декабря.

ФИФА объявила номинантов на ряд наград, которые будут вручены по итогам 2020 года.

Церемония The Best в этом году состоятся 17 декабря и пройдет в онлайн-формате по причине продолжающейся пандемии коронавируса, пишет официальный сайт организации.

Лучший футболист года ФИФА

Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия)

Лионель Месси (Барселона, Аргентина)

Роберт Левандовски (Бавария, Польша)

Лучшая футболистка года ФИФА

Люси Бронз (Лион, Манчестер Сити, Англия)

Пернилл Хардер (Вольфсбург, Челси, Дания)

Венди Ренар (Лион, Франция)

Лучший вратарь года ФИФА

Алиссон (Ливерпуль, Бразилия)

Мануэль Нойер (Бавария, Германия)

Ян Облак (Атлетико, Словения)

Лучший тренер года ФИФА

Марсело Бьелса (Лидс)

Юрген Клопп (Ливерпуль)

Ханс-Дитер Флик (Бавария)

Премия The Best ФИФА: что нужно знать

Премия The Best была основана ФИФА в 2016 году, после того, как организация решила вручать свою награду, отдельно от "Золотого мяча" France Football.

В 2016-м и 2017-м годах ее получил Роналду, в 2018-м - Лука Модрич.

В прошлом году лучшим игроком признали Лионеля Месси, а лучшим тренером - Юргена Клоппа.

Между тем France Football в этом году решил не проводить награждение из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Олег Давыгора