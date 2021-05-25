Сыграть за "желто-синих" можно будет в следующем году.

Сборная Украины по футболу появится в популярной видеоигре FIFA от компании EA Sports.

Об этом со ссылкой на слова президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко сообщает официальный сайт УАФ.

"Хочу поздравить поклонников электронного футбола с тем, что со следующего года в популярном симуляторе FIFA будет национальная сборная Украины", - сказал Павелко.

Отметим, что новая версия FIFA выходит ежегодно. На сентябрь 2021 года запланирован релиз FIFA 22, а в следующем году выйдет FIFA 23.

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Автор: Антон Дударь