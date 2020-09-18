Днепряне на своем поле уступили "Мариуполю".

18 сентября в стартовом матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" принимал "Мариуполь".

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Подопечные Дмитрия Михайленко потерпели поражение со счетом 1:2.

Гости вышли вперед на 26-й минуте, когда Бондаренко совершил проход и нанес дальний удар. В середине второго тайма Хобленко восстановил равновесие, замкнув прострел Дубинчака.

Победный гол "Мариуполь" забил на 78-й минуте усилиями Сагуткина - 2:1.

"Днепр-1" потерпел второе поражение подряд после ничьи в стартовом туре. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ. "Мариуполь" занимает вторую строчку, имея равенство очков с "Ворсклой". У полтавчан есть игра в запасе.

"Днепр-1" - "Мариуполь" - 1:2

Голы: Хобленко, 62 - Бондаренко, 27, Сагуткин, 78

"Днепр-1": Сарнавский, Логинов (Адамюк, 68), Дуглас, Сваток, Тейлор, Кравченко, Ди Франко (Вакулко, 84), Дубинчак (Булеца, 84), Хобленко (Чичиков, 68), Довбик (Назаренко, 53), Цуриков

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Сагуткин, Стасюк, Чех, Бондаренко (Петерман, 67), Топалов (Быков, 87), Мишнев, Горбунов (Кащук, 67), Кулаков (Сикан, 64)

Предупреждения: Дубинчак, Сваток, Кравченко, Ди Франко, Вакулко - Топалов, Сагуткин

Удаление: Сагуткин, 90+5

Видео голов

Удаление Сагуткина

3-й тур УПЛ: главное

Cледующие матчи тура будут проходить 19 и 20 сентября.

Киевское "Динамо" 19 сентября будет принимать "Львов". На день позже донецкий "Шахтер" в центральном поединке тура встретится с "Зарей" в Запорожье.

Лидер турнирной таблицы "Ворскла" 19 сентября встретится с "Александрией" на выезде.

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Автор: Данил Слесь