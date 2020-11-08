Раздевалка Шахтера перед матчем / фото ФК Шахтер
Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Шахтера" на матч 9-го тура чемпионата Украины, который пройдет на "Олимпийском".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Динамо - Шахтер.
"Динамо": Нещерет, Шабанов, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Родригес, Цыганков, Вербич
Запасные: Моргун, де Пена, Клейтон, Русин, Сирота
"Шахтер": Трубин, Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Маркос Антонио, Тете, Марлос, Тайсон, Мораес
Запасные: Пятов, Сиприано, Болбат, Бондарь, Соломон, Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Фернандо
"Динамо" - "Шахтер": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Шахтер" пройдет сегодня, 8 ноября. Начало - в 17.00. Где смотреть "Динамо" - "Шахтер".
- Судить матч будет бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль.
- После восьми туров "Динамо" возглавляет таблицу УПЛ, набрав 20 очков. "Шахтер" идет вторым, отставая от киевлян на 4 пункта.
- В новом сезоне команды уже встречались в матче за Суперкубок Украины. Первая встреча "Шахтера" с экс-тренером команды Мирчей Луческу завершилась победой румына - "Динамо" выиграло со счетом 3:1.
- Перед матчем стало известно, что коронавирусом заразился основной форвард "Динамо" Владислав Супряга, а также положительные тесты сдали Владимир Шепелев и Богдан Леднев. Ранее COVID-19 был подтвержден у целого ряда игроков команды Мирчи Луческу.
- Украинский тренер Мирон Маркевич дал прогноз на матч "Динамо" - "Шахтер".
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