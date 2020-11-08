Раздевалка Шахтера перед матчем / фото ФК Шахтер

Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Шахтера" на матч 9-го тура чемпионата Украины, который пройдет на "Олимпийском".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Динамо - Шахтер.

"Динамо": Нещерет, Шабанов, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Родригес, Цыганков, Вербич

Запасные: Моргун, де Пена, Клейтон, Русин, Сирота

"Шахтер": Трубин, Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Маркос Антонио, Тете, Марлос, Тайсон, Мораес

Запасные: Пятов, Сиприано, Болбат, Бондарь, Соломон, Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Фернандо

"Динамо" - "Шахтер": перед матчем

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Автор: Антон Дударь