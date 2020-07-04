Шахтер в четвертый раз подряд обыграл Динамо в УПЛ (видео)

Команда Луиша Каштру выиграла всеукраинское дерби.

В субботу, 4 июля, в центральном поединке 29-го тура Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимало донецкий "Шахтер" на "Олимпийском".

Матч прошел на НСК "Олимпийский" и завершился победой "Шахтера" со счетом 3:2.

Команды вышли на игру полурезервными составами - у "Динамо" было много травмированных, а "Шахтер" решил проверить молодых игроков, завоевав чемпионство в позапрошлом туре.

Команды начали матч на встречных курсах, а первыми на 31-й минуте забили гости: Болбат дальним ударом попал в штангу, а первым на добивании оказался Степаненко. Спустя восемь минут "горняки" удвоили преимущество, когда Коноплянка принял мяч и возле штрафной "Динамо", сместился в центр и нанес свой "коронный" удар в дальний угол ворот.

Практически сразу после перерыва киевляне сократили отставание. Шапаренко замыкал подачу партнера головой, голкипер дончан Трубин выронил мяч, а отскоком воспользовался Вербич.

Алексей Михайличенко для усиления атаки выпустил Карлоса Де Пену и угадал с этим шагом. Полузащитник "Динамо" на 67-й минуте ушел от защитника и перебросил Трубина, который вышел из ворот.

Луиш Каштру выпустил на поле главную звезду команды Тайсона. Бразилец организовал третий гол "горняков", отдав результативный пас на Алана Патрика, который уверенно переиграл вратаря с близкого расстояния.

В концовке "Динамо" активно шло вперед, но сравнять счет не удалось. В добавленное время за грубый фол прямую красную карточку получил защитник киевлян Йосип Пиварич, после чего моментов у хозяев больше не было.

Команда Алексея Михайличенко проиграла "Шахтеру" уже четвертый поединок подряд в УПЛ. Киевляне имеют 55 очков и остаются на втором месте в турнирной таблице, но у "Зари" будет возможность обойти "Динамо", если луганчане победят "Александрию" 5 июля.

"Динамо" - "Шахтер" - 3:2

Голы: Вербич, 51, Де Пена, 67 - Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Алан Патрик, 72

"Динамо": Бойко, Кендзера, Кадири, Сирота, Пиварич, Сидорчук, Цитаишвили (Караваев, 73), Шапаренко, Буяльский (Каргбо, 84), Вербич, Русин (Де Пена, 46)

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Сиприано, 54), Степаненко (Бондаренко, 77), Соломон (Тайсон, 71), Маркос Антонио, Алан Патрик, Коноплянка (Марлос, 77), Мораес (Фернандо, 77).

Предупреждения: Кадири - Соломон, Болбат, Степаненко

Удаление: Пиварич, 90+1

УНИАН ранее сообщал о том, что 29-й тур УПЛ результативной ничьей открыли "Ворскла" и "Львов".

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