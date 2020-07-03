УПЛ: Ворскла молодежным составом и без главного тренера сыграла вничью со Львовом

Полтавчане решили дать отдых лидерам перед финалом Кубка Украины.

В первом матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги "Львов" встречался с "Ворсклой".

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Команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Главный тренер полтавчан Юрий Максимов выставил на игру молодежный состав, а также сам не прибыл на поединок. Руководил командой наставник дубля Виталий Косовский. Такое решение было принято в связи с предстоящим финалом Кубка Украины, в котором "Ворскла" встретится с "Динамо" 8 июля. Максимов дал основным игрокам отдых.

Челядин вывел гостей вперед на седьмой минуте. После перерыва Яковелли и Борзенко вывели "Львов" вперед, а на 89-й минуте Кравчук спас "Ворсклу" от поражения.

"Львов" - "Ворскла" - 2:1

Голы: Яковелли, 55, Борзенко, 75 - Челядин, 8

"Львов": Сарнавский, Кравчук (Гончар, 69), Борзенко, Братков, Бопесу (Клименчук, 70), Сабино, Альваро (Абнер, 56), Шина (Приймак, 77), Богунов, Татарков, Яковелли

"Ворскла": Исенко, Мельничук, Дубко, Павлюк, Семилет (Посевкин, 90+2), Козыренко (Бугаенко, 83), Челядин, Гаджук (Кулаковский, 90+2), Белый (Галата, 46), Власов (Дмитрук, 73), Кравчук

Предупреждения: Яковелли, Татарков, Сабино, Гончар - Гаджук, Кравчук, Мельничук, Дубко

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Динамо" признан лучшим игроком месяца в УПЛ.

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