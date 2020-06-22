Динамо - Колос: обзор и полное видео матча УПЛ

Киевляне продолжают борьбу за серебряные медали чемпионата.

На "Олимпийском" состоялся поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" принимало "Колос".

УПЛ, 27 тур

"Динамо" - "Колос" - 2:1

Голы: Цыганков, 64 (пенальти), Де Пена, 87 (пенальти) - Вильхамссон, 69 (пенальти)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Андриевский (Дуэлунд, 58), Цитаишвили (Цыганков, 46), Буяльский (Шапаренко, 88), Шепелев (Кадири, 74), Вербич, Русин (Де Пена, 57)

"Колос": Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец, Богданов, Милько, Ильин (Антюх, 83), Костышин (Вильхамссон, 62), Морозко (Парамонов, 84), Лысенко (Кожушко, 72)

Предупреждения: Цитаишвили, Попов - Милько, Петров, Ефремов, Емец

Удаление: Петров, 63

На 53-й минуте Андрей Богданов ("Колос") не забил пенальти (вратарь).

Видеообзор матча

Полное видео матча

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УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" обошел "Динамо" по количеству трофеев в истории независимой Украины.

Динамовцы имеют 52 очка - столько же у "Зари", но луганчане свою игру в этом туре уже выиграли. Таким образом, подопечные Алексея Михайличенко обязаны побеждать, чтобы сохранить преимущество в борьбе за серебряные медали УПЛ.

В прошлом туре "Динамо" встречалось как раз с "Зарей" и добыло волевую победу со счетом 3:1. В той встрече травму получил капитан киевлян Сергей Сидорчук, который пропустит несколько матчей.

"Колос" в прошлом туре с боем уступил "Шахтеру" - 0:1. Команда Руслана Костышина замыкает первую шестерку, но при этом отстает от "Александрии" на целых 17 очков, поэтому про турнирную мотивацию речи не идет.

Команды в УПЛ провели между собой два матча - в обоих победу праздновало "Динамо".

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