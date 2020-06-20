Шахтер обошел Динамо по количеству трофеев в истории независимой Украины

На внутренней арене у клубов поровну побед, но у дончан есть также Кубок УЕФА.

Донецкий "Шахтер" впервые обошел киевское "Динамо" по количеству трофеев в истории независимой Украины.

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"Горняки" в 27-м туре Украинской Премьер-лиги обыграли "Александрию" со счетом 3:2 и за пять туров до окончания сезона стали 13-кратными чемпионами Украины.

Всего на счету дончан теперь 35 чемпионств - 13 в чемпионате, 13 в Кубке Украины, 8 в Суперкубке, а также один Кубок УЕФА. "Динамо" имеет 34 титула - 15 в чемпионате, 11 в Кубке и 8 в Суперкубке. Динамовцы могут вновь сравняться с "горняками", если победят в финале Кубка страны. Команда Алексея Михайличенко пробилась туда, одолев в полуфинале "Минай".

"Шахтер" стал чемпионом Премьер-лиги в четвертый раз подряд. Команда Луиша Каштру опережает "Динамо" на 19 очков, но киевляне свой матч в этом туре еще не провели. Тем не менее, даже математических шансов догнать дончан у столичного клуба уже нет.

УНИАН ранее сообщал о том, что стало известно, где пройдет матч "Шахтер" - "Вольфсбург" в Лиге Европы.

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