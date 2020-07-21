Ребров получил предложение возглавить Динамо - СМИ

Специалист взял время на размышления.

Киевское "Динамо" предложило главному тренеру "Ференцвароша" занять место Алексея Михайличенко во главе команды.

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Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

По информации источника, руководство киевлян еще не делало предложения наставнику "Зари" Виктору Скрипнику.

Более приоритетным вариантом оказался именно Ребров, который уже получил предложение от "Динамо" и взял время на размышления.

Сергей Ребров уже имеет успешный тренерский опыт у руля киевского клуба. С 2014-го по 2017-й год он дважды приводил команду к победе в чемпионате Украины. Затем специалист работал в саудовском "Аль-Ахли", а с 2018 года тренирует гранда чемпионата Венгрии.

Алексей Михайличенко со своими помощниками был уволен после того, как "Динамо" в последнем туре сезона УПЛ уступило "Колосу" со счетом 0:2. Киевляне при этом остались на втором месте и в следующем сезоне выступят в квалификации Лиги чемпионов.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ребров привел "Ференцварош" ко второму чемпионству подряд.

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