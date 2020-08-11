Динамо интересуется сыном обладателя Золотого мяча - СМИ

В список трансферных интересов "Динамо" попал Ривалдиньо.

В сферу интересов киевского "Динамо" входит нападающий румынского "Вииторула" Ривалдиньо, который является сыном легендарного экс-игрока сборной Бразилии Ривалдо.

Об этом сообщает Sport.ro.

По данным источника, Ривалдиньо близок к переходу в "Краков", однако польский клуб - не единственный претендент на бразильца.

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Сын обладателя "Золотого мяча" также входит в расширенный список трансферных целей киевского "Динамо".

Контракт 25-летнего бразильца с "Вииторулом" действует до лета 2021 года.

В прошлом сезоне Ривалдиньо забил 11 голов в 28 матчах чемпионата Румынии.

Ранее нападающий выступал за болгарский "Левски", румынское "Динамо", португальскую "Боавишту" и несколько бразильских клубов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" объявило о трансфере украинца из чемпионата Польши.

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