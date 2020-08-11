Первое поражение Луческу: Динамо проиграло в контрольном матче
Киевское "Динамо" 11 августа провело контрольный матч против черниговской "Десны".
Команда Мирчи Луческу потерпела поражение со счетом 1:2.
В середине первого тайма "Десна" вышла вперед - после прострела Егора Картушова Александр Филиппов метров с семи отправил мяч в сетку.
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На 69-й минуте Виктор Цыганков не реализовал пенальти, но через одиннадцать минут лидер "Динамо" исправился - он забил после паса пяткой от Виталия Буяльского и выхода один на один.
Однако уже на 82-й минуте "Десна" вновь повела в счете - победный мяч на счету Ильи Шевцова.
"Динамо" - "Десна" - 1:2
Голы: Цыганков (80) - Филиппов (32), Шевцов (82)
"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Караваев (Вивчаренко, 65), Кендзера, Сирота, Тымчик (Забарный, 46), Сидорчук (Андриевский, 75), Буяльский (де Пена, 81), Цитаишвили (Шапаренко, 46), Леднев (Цыганков, 58), Булеца (Дуэлунд, 46), Супряга (Соль, 65)
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- Полузащитник команды Георгий Цитаишвили рассказал, что после прихода Луческу в подготовке "Динамо" произошло много изменений.
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