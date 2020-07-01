Марадона может возглавить одну из лучших сборных Европы
Легендарный аргентинский экс-футболист Диего Марадона является претендентом на пост главного тренера сборной Испании.
Читайте такжеМарадона возглавил рейтинг самых техничных футболистов в истории
Об этом сообщает Marca.
Один из кандидатов на пост президента Федерации футбола Испании (RFEF) Антонио Торрес после своего выдвижения заявил, что достиг договоренности с аргентинцем.
"Если я стану следующим президентом федерации, то Диего Марадона будет главным тренером сборной Испании на ближайшие два года", - сказал Торрес.
Стоит отметить, что соперником кандидата будет действующий президент RFEF Луис Рубиалес.
Марадона в настоящее время является главным тренером аргентинского клуба "Химнасия", которая занимает 19-е место в турнирной таблице Суперлиги. Специалист также тренировал сборную Аргентины с 2008-го по 2010-й год.
В настоящий момент наставником сборной Испании является Луис Энрике. Под его руководством команда вышла в финальную часть Евро-2020.
УНИАН ранее сообщал о том, что Марадона оголил ягодицы во время танца с девушкой.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram