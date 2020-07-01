Марадона может возглавить одну из лучших сборных Европы

Аргентинец имеет реальные шансы оказался у руля испанской национальной команды.

Легендарный аргентинский экс-футболист Диего Марадона является претендентом на пост главного тренера сборной Испании.

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Об этом сообщает Marca.

Один из кандидатов на пост президента Федерации футбола Испании (RFEF) Антонио Торрес после своего выдвижения заявил, что достиг договоренности с аргентинцем.

"Если я стану следующим президентом федерации, то Диего Марадона будет главным тренером сборной Испании на ближайшие два года", - сказал Торрес.

Стоит отметить, что соперником кандидата будет действующий президент RFEF Луис Рубиалес.

Марадона в настоящее время является главным тренером аргентинского клуба "Химнасия", которая занимает 19-е место в турнирной таблице Суперлиги. Специалист также тренировал сборную Аргентины с 2008-го по 2010-й год.

В настоящий момент наставником сборной Испании является Луис Энрике. Под его руководством команда вышла в финальную часть Евро-2020.

УНИАН ранее сообщал о том, что Марадона оголил ягодицы во время танца с девушкой.

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