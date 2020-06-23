Легендарный Марадона оголил ягодицы во время танца с девушкой (видео)

Аргентинский экс-футболист отметился странным поступком во время отдыха в компании друзей.

Легенда футбола Диего Марадона отметился неоднозначным поступком, который был снят на видео.

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Марадона во время отдыха в компании друзей начал танцевать с девушкой. Во время этого танца аргентинец решил снять с себя трусы и продемонстрировать на камеру свою пятую точку.

Видео быстро стало вирусным в сети. Болельщики предположили, что Марадона был нетрезв.

Напомним, в данный момент легендарный аргентинец у себя на родине тренирует клуб "Химнасия-Ла-Плата".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Марадона возглавил рейтинг самых техничных футболистов в истории.

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