цей матеріал доступний українською

Легендарный Марадона оголил ягодицы во время танца с девушкой (видео)

13:14, 23 июня 2020
Футбол
64 0
Диего Марадона / фото REUTERS

Читайте такжеЛегендарный Марадона принял неизвестное вещество во время матча (видео)

Марадона во время отдыха в компании друзей начал танцевать с девушкой. Во время этого танца аргентинец решил снять с себя трусы и продемонстрировать на камеру свою пятую точку.

Видео быстро стало вирусным в сети. Болельщики предположили, что Марадона был нетрезв.

Напомним, в данный момент легендарный аргентинец у себя на родине тренирует клуб "Химнасия-Ла-Плата".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Марадона возглавил рейтинг самых техничных футболистов в истории.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter