Легендарный Марадона оголил ягодицы во время танца с девушкой (видео)
13:14, 23 июня 2020Футбол
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Аргентинский экс-футболист отметился странным поступком во время отдыха в компании друзей.
Диего Марадона / фото REUTERS
Легенда футбола Диего Марадона отметился неоднозначным поступком, который был снят на видео.
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Марадона во время отдыха в компании друзей начал танцевать с девушкой. Во время этого танца аргентинец решил снять с себя трусы и продемонстрировать на камеру свою пятую точку.
Видео быстро стало вирусным в сети. Болельщики предположили, что Марадона был нетрезв.
Напомним, в данный момент легендарный аргентинец у себя на родине тренирует клуб "Химнасия-Ла-Плата".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Марадона возглавил рейтинг самых техничных футболистов в истории.
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