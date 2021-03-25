Даниэлю Гуерини за три дня до смерти исполнилось 19 лет.

24 марта в Риме в результате аварии на дороге погиб полузащитник юношеской команды "Лацио" Даниэль Гуерини.

Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Всего за три дня до трагической смерти Гуерини исполнилось 19 лет.

Гуерини находился за рулем своего автомобиля Smart For Four, когда произошло лобовое столкновение с Mercedes A-Class. Футболист скончался на месте аварии.

Двое друзей Гуерини, которые находились в одном авто с ним, доставлены в больницу в тяжелом состоянии. 68-летний водитель Mercedes также был госпитализирован, но с менее серьезными травмами.

Причину аварии предстоит выяснить полиции.

Гуерини ранее выступал за "Торино", "Фиорентину" и СПАЛ, а к "Лацио" присоединился в январе, успев провести за команду U-19 12 матчей.

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Автор: Антон Дударь