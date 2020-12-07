Андрей Шевченко отметил, что многое будет зависеть от календаря.

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал жеребьевку отбора ЧМ-2022.

По итогам жеребьевки украинская сборная попала в одну группу с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана, сообщает УАФ.

"Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди находившихся в четвертой корзине. Финляндию мы тоже знаем - играли против этой сборной в квалификации Чемпионата мира-2018. Тогда поединки с финнами были тяжелыми. Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счета и Казахстан", - заявил Шевченко.

Он отметил, что многое будет зависеть от календаря.

"Я надеюсь, в ближайшее время мы его узнаем, тогда и сможем размышлять подробнее", - подытожил Шевченко.

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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

При жеребьевке УЕФА разводил сборные Украины и России, Косово и России, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово, Испании и Гибралтара, а также Армении и Азербайджана.

Также в одну группу не могли попасть больше двух команд из так называемого "зимнего пула" (Исландия, Фарерские острова, Украина, Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Норвегия, Россия)

Матчи группового этапа квалификации пройдут с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Команды сыграют друг против друга дома и на выезде. Матчи плей-офф запланированы на март 2022 года.

Всего от Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. Напрямую на чемпионат мира пробьются 10 победителей групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из общего рейтинга Лиги наций 2020-2021 попадут в плей-офф. В стыковых матчах 12 сборных разыграют еще 3 путевки.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Автор: Олег Давыгора