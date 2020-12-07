По итогам жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре, своих соперников узнала сборная Украины.
Подопечные Андрея Шевченко попали в группу, состоящую из пяти команд.
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"Желто-синие" сыграют со сборными Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана.
Отметим, что украинская сборная перед жеребьевкой была во второй корзине.
Календарь матчей сборной Украины будет известен позже.
Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- По итогам жеребьевки 55 сборных были разбиты на пять групп по шесть сборных и пять групп по пять команд.
При жеребьевке были разведены сборные Украины и России, Косово и России, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово, Испании и Гибралтара, а также Армении и Азербайджана.
Матчи группового этапа квалификации пройдут с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Команды сыграют друг против друга дома и на выезде. Матчи плей-офф запланированы на март 2022 года.
Всего от Европы на ЧМ-2022 выступят 13 сборных. Напрямую на чемпионат мира выйдут 10 победителей групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из общего рейтинга Лиги наций 2020-2021 попадут в плей-офф. В стыковых матчах будет разыграно еще 3 путевки.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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