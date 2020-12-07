По итогам жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре, своих соперников узнала сборная Украины.

Подопечные Андрея Шевченко попали в группу, состоящую из пяти команд.

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"Желто-синие" сыграют со сборными Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана.

Отметим, что украинская сборная перед жеребьевкой была во второй корзине.

Календарь матчей сборной Украины будет известен позже.

По итогам жеребьевки 55 сборных были разбиты на пять групп по шесть сборных и пять групп по пять команд.

При жеребьевке были разведены сборные Украины и России, Косово и России, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово, Испании и Гибралтара, а также Армении и Азербайджана.

Матчи группового этапа квалификации пройдут с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Команды сыграют друг против друга дома и на выезде. Матчи плей-офф запланированы на март 2022 года.

Всего от Европы на ЧМ-2022 выступят 13 сборных. Напрямую на чемпионат мира выйдут 10 победителей групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из общего рейтинга Лиги наций 2020-2021 попадут в плей-офф. В стыковых матчах будет разыграно еще 3 путевки.