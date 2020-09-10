На данный момент футболист чувствует себя хорошо.

Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда успешно перенес операцию.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Операция была проделана малоинвазивным методом в одной из клиник Мюнхена, куда игрок уехал в сопровождении клубного врача. На данный момент футболист чувствует себя хорошо.

Ожидается, что 14 сентября, Бурда вернется в Киев.

Напомним, что игрок получил разрыв ахиллова сухожилия во время матча с Колосом.

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Автор: Олег Давыгора