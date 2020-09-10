Бурда перенес операцию на ахилле / фото fcdynamo.kiev.ua
Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда успешно перенес операцию.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Операция была проделана малоинвазивным методом в одной из клиник Мюнхена, куда игрок уехал в сопровождении клубного врача. На данный момент футболист чувствует себя хорошо.
Ожидается, что 14 сентября, Бурда вернется в Киев.
Напомним, что игрок получил разрыв ахиллова сухожилия во время матча с Колосом.
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