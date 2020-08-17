Фанаты Барселоны освистали команду после провала в Лиге чемпионов и возвращения домой (видео)

Болельщики с агрессией встретили футболистов и тренерский штаб.

Фанаты "Барселоны" освистали команду, которая вернулась из Португалии после завершения борьбы в Лиге чемпионов.

Команда в четвертьфинале турнира потерпела поражение от "Баварии" со счетом 2:8, что стало шоком для болельщиков каталонского клуба.

Поединок проходил в Лиссабоне, после чего "Барса" вернулась в Каталонию. Там команду ждала группа фанатов, которая освистала игроков и тренерский штаб.

Видео опубликовал YouTube-канал beIN SPORTS Asia.

Кризис в "Барселоне": хронология событий

"Барселона" пропустила восемь голов в одном матче во всех турнирах впервые с 1946 года.

Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси потерпел самое крупное поражение в карьере, после чего появились слухи, что игрок решил покинуть клуб.

После унизительного поражения "Барселоны" в сети публиковали фотожабы.

"Барселона" приняла решение отправить в отставку тренерский штаб Кике Сетьена.

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Автор: Данил Слесь