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Фанаты Барселоны освистали команду после провала в Лиге чемпионов и возвращения домой (видео)

17:27, 17 августа 2020
Футбол
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Барселона оказалась в глубоком кризисе / фото REUTERS

Команда в четвертьфинале турнира потерпела поражение от "Баварии" со счетом 2:8, что стало шоком для болельщиков каталонского клуба.

Поединок проходил в Лиссабоне, после чего "Барса" вернулась в Каталонию. Там команду ждала группа фанатов, которая освистала игроков и тренерский штаб.

Видео опубликовал YouTube-канал beIN SPORTS Asia.

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Автор: Данил Слесь

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