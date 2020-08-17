Фанаты Барселоны освистали команду после провала в Лиге чемпионов и возвращения домой (видео)
17:27, 17 августа 2020Футбол
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Болельщики с агрессией встретили футболистов и тренерский штаб.
Барселона оказалась в глубоком кризисе / фото REUTERS
Фанаты "Барселоны" освистали команду, которая вернулась из Португалии после завершения борьбы в Лиге чемпионов.
Команда в четвертьфинале турнира потерпела поражение от "Баварии" со счетом 2:8, что стало шоком для болельщиков каталонского клуба.
Поединок проходил в Лиссабоне, после чего "Барса" вернулась в Каталонию. Там команду ждала группа фанатов, которая освистала игроков и тренерский штаб.
Видео опубликовал YouTube-канал beIN SPORTS Asia.
Кризис в "Барселоне": хронология событий
- "Барселона" пропустила восемь голов в одном матче во всех турнирах впервые с 1946 года.
- Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси потерпел самое крупное поражение в карьере, после чего появились слухи, что игрок решил покинуть клуб.
- После унизительного поражения "Барселоны" в сети публиковали фотожабы.
- "Барселона" приняла решение отправить в отставку тренерский штаб Кике Сетьена.
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