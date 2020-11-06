Главный тренер "Динамо" Киев Мирча Луческу рассказал о своем общении со звездой "Барселоны" Лионелем Месси.
По словам тренера, у него состоялась дружеская беседа с Месси перед игрой Лиги чемпионов.
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Слова Луческу приводит looksport.ro.
"Мы встречались с ним уже так много раз, что на нашем уровне общения присутствует только дружелюбие. Я считаю, что Месси не нуждается в преувеличении его личности. Перед матчем у меня состоялась дружеская беседа с Лео. Когда я тренировал "Шахтер", то также общался с ним. Он очень хороший парень. Его поведение не выдает в нем того, что он звезда".
Отметим, что после игры Луческу попросил у Месси футболку.
"Барселона" - "Динамо": итоги матча
- "Динамо" встречалось с "Барселоной" в 3-м туре Лиги чемпионов. Матч проходил на "Камп Ноу" в Каталонии при пустых трибунах и завершился поражением киевлян со счетом 1:2.
- "Динамо" в этой игре из-за коронавируса не мог помочь целый ряд футболистов.
- "Барселона" набрала 9 очков и возглавляет группу G. "Динамо" имеет на счету 1 пункт и идет третьим.
- Следующий матч в группе ЛЧ "Динамо" проведет также против "Барселоны", но уже в Киеве 24 ноября.
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