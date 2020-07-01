Барселона не смогла обыграть Атлетико в матче с тремя пенальти (видео)

Каталонцы дали возможность "Реалу" еще больше оторваться в чемпионской гонке.

В центральном поединке 33-го тура чемпионата Испании "Барселона" принимала мадридский "Атлетико".

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Команды сыграли вничью со счетом 2:2.

На 11-й минуте состоялся автогол в ворота гостей, когда Диего Коста срезал мяч в свои ворота после подачи с углового. Мадридцы на быстро сравняли счет, заработав пенальти. Наказание точно исполнил Сауль - 1:1.

После перерыва "Барселона" начала контролировать игру, а на 50-й минуте вышла вперед: Фелипе нарушил правила на Семеду в штрафной, а рефери назначил еще один пенальти, который реализовал Месси. Для аргентинца этот забитый мяч стал 700-м в карьере. Капитан каталонцев стал вторым после Криштиану Роналду из действующих игроков, преодолевших эту отметку.

Удержать победный счет каталонцам не удалось. Полузащитник "Атлетико" Феррейра Карраско заработал пенальти, который стал третьим в поединке. Сауль снова подошел к точке и оформил дубль.

"Барселона" - "Атлетико" - 2:2

Голы: Коста, 11 (автогол), Месси, 50 (пенальти) - Сауль, 19 (пенальти), 62 (пенальти)

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Видаль (Гризманн, 90), Бускетс (Фати, 85), Ракитич (Роберто, 63), Пуч, Месси, Суарес

"Атлетико": Облак, Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди, Корреа (Витоло, 84), Партей, Сауль, Феррейра Карраско (Лемар, 85), Льоренте (Фелиш, 69), Коста (Мората, 77)

Предупреждения: тер Штеген, Пике, Месси - Сауль, Фелипе, Коста, Феррейра Карраско, Лемар

Видеообзор матча опубликован на официальном YouTube-канале Ла Лиги.

"Барселона" сыграла вничью в третьем из последних четырех матчей и продолжает отставать от лидирующего "Реала" на одно очко. При этом команда Зинедина Зидана увеличит отрыв до четырех пунктов, если победит "Хетафе" 2 июля.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" и "Ювентус" совершили громкий обмен футболистами.

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