Барселона и Ювентус совершили громкий обмен футболистами

"Барселона" подписала Миралема Пьянича, отдав взамен Артура.

Испанская "Барселона" и итальянский "Ювентус" совершили обмен полузащитниками.

Об этом сообщили официальные сайты обоих клубов.

Новичком "Барселоны" стал босниец Миралем Пьянич, а в "Ювентус" отправился бразилец Артур Мело. Туринскому клубу при этом пришлось доплатить.

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Трансфер Пьянича обошелся "Барселоне" в 60 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов. За Артура "Ювентус" заплатил 72 миллиона, а также 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Пьянич подпишет контракт, который будет рассчитан до 2024 года. Сумма отступных составит 400 миллионов евро.

Контракт Артура будет рассчитан на пять лет. Известно, что он доиграет сезон 2019-2020 в составе "Барселоны".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что английский "Челси" объявил о громком трансфере нападающего.

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