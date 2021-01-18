Рональд Куман упустил возможность завоевать первый трофей с Барселоной.

17 января состоялся финал Суперкубка Испании, в котором встречались "Барселона" и "Атлетик" Бильбао. По итогам 120-ти минут победу праздновали подопечные Марселино со счетом 2-3.

В первом тайме каталонцы первыми открыли счет. Антуан Гризманн поразил ворота Унаи Симона. Однако, баски очень быстро восстановили паритет. Оскар де Маркос забил в раздевалку и отдыхать команды ушли при равном счете.

На 77-й минуте Гризманн во второй раз вывел "Барселону" вперед. Впрочем, "Атлетик" смог снова спастись: на последней минуте основного времени забил Вильялибре.

В экстра-тайме победный гол забил Иньяки Уильямс. Таким образом, команда из Бильбао продемонстрировала характер, одержала волевую победу и завоевала трофей.

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Капитан каталонцев, Лионель Месси, на 120-й минуте позволил себе грубый фол и был удален с поля. Рефери показал ему красный свет.

Для наставника "Атлетика" Марселино это лишь третий матч на посту главного тренера баскского клуба. Однако, это не помешало ему так быстро завоевать трофей.

Суперкубок Испании. Финал

"Барселона" - "Атлетик" - 2:3

Голы: Антуан Гризманн (40, 77) - Оскар де Маркос (42), Асьер Вильялибре (90), Иньяки Уильямс (94).

Предупреждение: Клеман Лангле (11), Жорди Альба (115) - Дани Гарсия (67), Асьер Вильялибре (109), Хон Морсильо (110).

Удаление: Лионель Месси (121, грубая игра).

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Жорди Альба, Клеман Лангле (Франсиску Тринкау, 106), Рональд Араухо, Сержиньо Дест (Оскар Мингеса, 46), Серхио Бускетс (Рики Пуч, 97), Фрэнки де Йонг, Лионель Месси, Педри (Миралем Пьянич, 88), Антуан Гризманн, Усман Дембеле (Мартин Бретвейт, 88)

"Атлетик": Унаи Симон, Ирай Альварес, Андер Капа (Алехандро Беренгер, 81), Оскар де Маркос, Микель Баленсиага (Иньиго Лекуе, 83), Иньяго Мартинес (Унаи Нуньес, 95), Рауль Гарсия (Асьер Вильялибре, 83), Унаи Венседор (Микель Весга, 81), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Хон Морсильо, 106)

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Стадион: "Олимпико де Севилья" (Севилья, Испания)

Суперкубок Испании: главное

Суперкубок Испании во второй раз проводится в формате "Финала четырех".

В прошлом году победителем турнира стал "Реал". А рекордсменом по количеству побед в Суперкубке является "Барселона" (13).

На пути к финалу "Барселона" одолела "Реал Сосьедад" в серии пенальти.

В другом полуфинале мадридский "Реал" уступил "Атлетику" Бильбао со счетом 1:2.

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Автор: Budrin Artem