Форвард сборной Украины отличился голом за турецкий клуб в третьем матче подряд (видео)
22:01, 13 июля 2020Футбол
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Артем Кравец продолжает забивать за "Кайсериспор"
Артем Кравец принес своей команде ничью / фото facebook.com/KayserisporFK
Украинский нападающий Артем Кравец забил гол за "Кайсериспор" в матче 32-го тура чемпионата Турции против "Газиантепа".
Кравец провел на поле весь матч, а в компенсированное ко второму тайму время принес своей команде ничью. Украинец головой переправил мяч в сетку.
Интересно, что к этому моменту "Кайсериспор" играл вдевятером.
31-летний Кравец отличился в третьем матче подряд. Всего после возобновления сезона на его счету четыре мяча в шести играх.
Ранее УНИАН также сообщал о том, то украинец Евгений Селезнев в матче за турецкий клуб оформил дубль с пенальти.
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