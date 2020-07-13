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Форвард сборной Украины отличился голом за турецкий клуб в третьем матче подряд (видео)

22:01, 13 июля 2020
Футбол
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Артем Кравец принес своей команде ничью / фото facebook.com/KayserisporFK

Кравец провел на поле весь матч, а в компенсированное ко второму тайму время принес своей команде ничью. Украинец головой переправил мяч в сетку.

Интересно, что к этому моменту "Кайсериспор" играл вдевятером.

31-летний Кравец отличился в третьем матче подряд. Всего после возобновления сезона на его счету четыре мяча в шести играх.

Ранее УНИАН также сообщал о том, то украинец Евгений Селезнев в матче за турецкий клуб оформил дубль с пенальти.

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